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Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını... 2 mahalle boşaltıldı, 2 kişi gözaltına alındı

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#Bursa#Balıkesir#Orman Yangını
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını... 2 mahalle boşaltıldı, 2 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 00:07

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Balıkesir’e bağlı Adaören Mahallesi’ne yaklaşırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Bayıryüzügüney Mahallesi ile Adaören Mahallesi tedbir olarak boşaltılırken yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Ustaoğlu, "İki vatandaşımıza da şimdilik gözaltı işlemi uygulandı. Daha sonra detaylı incelemelerimizde tamamen nereden sirayet ettiği, nereden kaynaklandığı hususunun da tespitini yapacağız." diye konuştu.

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını... 2 mahalle boşaltıldı, 2 kişi gözaltına alındı

ADAÖREN MAHALLESİ DE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILIYOR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, yangının Bayıryüzügüney Mahallesi'ndeki zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçradığını söyledi.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ne ilerlediğini bildiren Ustaoğlu, şöyle devam etti:

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"Şu anda karadan ve havadan yoğun bir şekilde yangına müdahalemiz devam ediyor. Biz geçici olarak şu an, Bayıryüzügüney Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızı güvenli bölge olarak içinde bulunduğumuz bu okulumuzun meydanına taşıdık. Yaklaşık 170 civarında vatandaşımızı buraya taşıdık. Şu anda onlar açısından herhangi bir sıkıntı görülmüyor."

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını... 2 mahalle boşaltıldı, 2 kişi gözaltına alındı

Vali Ustaoğlu, Adaören Mahallesi'ni de geçici olarak tahliye etmeye başladıklarını dile getirdi.

Yangına 4'er uçak ve helikopter, 11 arazöz, 6 itfaiye ve 5 ikmal aracıyla müdahale ettiklerini aktaran Ustaoğlu, "Dozerinden greyderine, farklı araçlarla birlikte toplam 174 personelle de karadan müdahalemiz devam ediyor. Henüz kontrol altına alınmış değil." ifadesini kullandı.

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını... 2 mahalle boşaltıldı, 2 kişi gözaltına alındı

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ustaoğlu, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"Şu an bir ziraat alanından çıktığı yönünde bir tespit yaptık." diyen Ustaoğlu, şöyle konuştu:

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"İki vatandaşımız da şimdilik gözaltı işlemi uygulandı. Daha sonra detaylı incelemelerimizde tamamen nereden sirayet ettiği, nereden kaynaklandığı hususunun da tespitini yapacağız. Ben tekrar bu vesileyle 'geçmiş olsun' diyorum. Biraz önce Tarım ve Orman Bakanı'mız telefonla aradı. Kendilerine de kısaca burayla ilgili bilgilerimizi arz ettik. Kendisi de zaten şu an Ankara'da, yangın kontrol merkezinde bulunduğunu ve takip ettiğini de ilettiler. Onun da vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerini sizler vasıtasıyla da iletmiş olalım."

Vali Ustaoğlu, tahliyesi gerçekleştirilen Bayıryüzügüney Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi.

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını... 2 mahalle boşaltıldı, 2 kişi gözaltına alındı

Haberin Devamı

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını... 2 mahalle boşaltıldı, 2 kişi gözaltına alındı

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını... 2 mahalle boşaltıldı, 2 kişi gözaltına alındı

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını... 2 mahalle boşaltıldı, 2 kişi gözaltına alındı

 

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#Bursa#Balıkesir#Orman Yangını

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