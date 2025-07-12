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Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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#Orman Yangını#Bursa#Balıkesir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 13:02

Bursa-Balıkesir sınırında dün başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Ekiplerin gece boyunca karadan müdahale ettiği yangın sabah saatleri itibarıyla havadan ve karadan müdahaleye tamamen kontrol altına alındı.

Bu arada Bayıryüzügüney ve Adaören Mahallesi sakinlerinin de evlerine döndüğü öğrenildi.

Yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

HATAY VALİLİĞİNDEN SURİYE'DEKİ YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, 3 Temmuz’da Suriye’de başlayan ve dün Yayladağı ilçesi sınırına ulaşan yangının kontrol altına alındığını, Lazkiye kırsalında ise etkisini sürdürdüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye kırsalının Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz'da başlayan orman yangınının dün Yayladağı ilçe sınırlarına ulaştığı hatırlatıldı.

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Hatay Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve destek illerin ekiplerinin müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan hava ve kara müdahaleleri ile Yayladağı ilçe sınırımıza ulaşan yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlamıştır. Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki yangın devam etmektedir. Hava ve kara müdahalesinde 14 helikopter ve 7 uçak olmak üzere toplam 215 araç ve 734 personel ile soğutma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

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#Orman Yangını#Bursa#Balıkesir

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