Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar: Saldırıyı kurusıkıdan çevirdiği tabancayla gerçekleştirmiş

Haberin Devamı

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının görüldüğü Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün (21) babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korumaya çalıştı. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Haberin Devamı

Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırının ardından adliye binası boşaltılarak, duruşmalar ertelendi.

Köksal Akça / Mertcan Akça

ADALET BAKANI TUNÇ: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, "Soruşturma kapsamında, ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı Haberi görüntüle

ADLİYENİN TÜM KAMERALARI İNCELENİYOR

Duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırı ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarını da gözaltına aldı. İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı.

Kemal Ergün

YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada silahlı saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlar ile ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'un durumunun iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın cenazeleri, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Aziziye Camisi'nde kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.