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Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Adliye#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 11:13

Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre duruşma sırasında, müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol’daki Bursa Adalet Sarayı’nda meydana geldi. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.

Bursa Adliyesinde duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı


Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bursa Adliyesinde duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa Adliyesinde duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

 

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#Bursa#Adliye#Silahlı Saldırı

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