Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırıdan yaralı kurtulmuştu! Uzman çavuş yoğun bakımdan çıktı, ilk sözleri bu oldu

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Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 13 Aralık’ta Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün (21) babası Kemal Ergün (52), oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda panik ve korku yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına gizlenerek kurşunlardan kendilerini korumaya çalıştı. Kurşunların isabet ettiği sanık baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.

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SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırının ardından adliye binası boşaltılarak, duruşmalar ertelendi.



Mertcan Akça, Köksal AkçaSaldırıda hayatını kaybeden Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın cenazeleri Yıldırım ilçesi, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilirken, saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar

Uzman Çavuş Uğur Bulut ise hastanede tedavi altına alındı.

“SUÇLULARIN EN AĞIR CEZAYI ALACAĞINA İNANIYORUM”

Duruşma salonundaki saldırıda mermi sağ şakağından girerek kafasının arkasından çıkan ve kafa tasında çatlak ve beyin kanaması yaşayan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil ameliyata alındı.

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Saatler süren ameliyat sonrası Bulut, hayata tekrar tutundu. Yaklaşık 5 gün kaldığı yoğun bakımdan çıkan Bulut'u kapıda bekleyen ailesi ve yakınları karşıladı.



'BİZDE KALALIM, EVDE YER VAR'

Yakınları sevinç gözyaşı dökerken, kuzeninin, "Bingöl'e gideceğiz, üstünü başını giydirelim" sözlerine uzman çavuş Uğur Bulut, "Yok yok bizde kalalım. Bizim evde yer var" diye karşılık verdi.

5 gündür çocuklarını yalnız bırakmayan Bulut ailesi hastanede beklerken, sevinç gözyaşlarına boğulan baba Abdullah Bulut ise “Çok şükür durumu iyiye gidiyor. Ben suçluların en ağır ceza almasını istiyorum. Arkadaşı şehit düştü, Allah geride kalanlarına sabır versin. Biz bütün askerlerimize duacıyız" diye konuştu.