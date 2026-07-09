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Bursa Adliyesi yakınında kavga: Yaralılar var! 5 kişi gözaltına alındı

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#Bursa#Adliye#Kavga
Bursa Adliyesi yakınında kavga: Yaralılar var 5 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 14:59

Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Adliye binası önünde devam eden arbedeye polis ekipleri müdahale etti. 1 polis ile 2 şüpheli yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

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Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Bursa Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Duruşma salonundan çıkarılan kalabalık arasındaki tartışma adliye koridorunda devam ederken, adliye binasına takviye ekipler yönlendirildi.

Bursa Adliyesi yakınında kavga: Yaralılar var 5 kişi gözaltına alındı

O ANLAR KAMERADA

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Binadan çıkarılan taraflar arasındaki tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığı polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa Adliyesi yakınında kavga: Yaralılar var 5 kişi gözaltına alındı

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5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Arbede sırasında 1 polis memuru kolundan yaralanırken, 2 şüpheli de darp sonucu yaralandı. 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Adliye#Kavga

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