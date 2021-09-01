Burs veren kurumlar hangileri? İşte üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar

Burs veren kurumlar ve vakıflarla ilgili araştırmalar milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Üniversite sınavını kazanıp, ailesinin yanından ayrılarak başka bir şehre eğitimleri için giden öğrenciler, eğitim hayatları için maddi destek alabilmek adına burs veren kurumları inceliyor. Burs veren kurumlar ve vakıflarla ilgili araştırmalar milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Üniversite sınavını kazanıp, ailesinin yanından ayrılarak başka bir şehre eğitimleri için giden öğrenciler, eğitim hayatları için maddi destek alabilmek adına burs veren kurumları inceliyor.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursu



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2021 - 2022 yeni dönem burs başvuruları aşağıdaki tarihlerde kabul edilecektir.Online Yeni Başvuru Ortaöğretim/ Üniversite 20 Eylül - 01 Ekim Online Kayıt Yenileme Ortaöğretim/ Üniversite 27 Eylül - 4 Ekim

SABANCI VAKFI

Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.



Her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan "Üniversiteye Giriş Bursu" dışında yine YKS'de üstün başarı gösteren ve Sabancı Vakfı tarafından belirlenen "Kalkınmada Öncelikli İllerdeki Liselerden Mezun Öğrenciler" ile "Engelli Öğrencilere" de burs sağlanmaktadır. Ayrıca, VİSTA Turizm ve Seyahat A.Ş.'nin şartlı bağışı ile "Sabancı Vakfı-Vista Bursu" uygulanmaktadır. Şartlı bağışçılar tarafından belirlenen kriterlere göre verilen burslar için "Diğer Burslar" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG): Gençlik, Kardelen ve Öğretmen Çocuğu olarak üç burs var. 2021-2022 burs başvuruları 6 Eylül - 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir.

TÜBİTAK BURSLARI



Tübitak Üniversite öğrencilerine burs veren kurum bir kurumdur. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerine de burs vermektedir. Şartları diğer kurumlara göre daha kısıtlayıcıdır. İlk 1000’e girmiş olmak veya olimpiyat alanlarında derece yapmış olmak gibi şartları vardır. Detaylı bilgiyi https://www.tubitak.gov.tr/tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü:



Burs, öncelikli olarak anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK): T.C. vatandaşı, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Burs artışı Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor. Önlisans, lisans, açıköğretim (sadece öncelikliler; şehit-gazi çocuğu, anne-babası vefat edenler, vb.), dikey geçişle ara vermeden kayıt yaptıranlar, master ve doktora yapanlar, vakıf üniversitesi öğrencileri, üniversite kontenjanından bildirilenler, milli amatör sporcular, ikinci öğretimdekiler yararlanıyor. www.kyk.gov.tr

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara