Burs tuzağına düşmeyin

Haberin Devamı

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, üniversitelerde eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere uyarıda bulundu. Prof. Dr. Kırık, internet ortamında popüler vakıf ve derneklerin sayfalarının birebir taklit edilip burs başvurusu alındığını aktardı. Başvuru sırasında öğrencilerden kimlik fotoğraflarının yüklenmesi ve yeni banka hesabı açmalarının istendiğini ifade eden Prof. Dr. Kırık, “Bu hesapların kontrolü, dolandırıcıların eline geçiyor. Öğrenciye her ay burs ödemesi yapılacağı söyleniyor ancak bu hesaplar yasadışı bahis ve kumarda kullanılıyor” dedi.

‘KİMLİK İSTEYEN SİTELERE İTİBAR ETMEYİN’

‘Burs başvurusu’ adı altında açılan bu hesapların ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kırık, “Öğrencilerin adının suça karışması bile söz konusu oluyor. Dolandırıcılar bu hesapları kendi amaçları için kullanıyor ve öğrenciler farkında olmadan suç zincirinin parçası haline geliyor” diye konuştu. Dolandırıcıların sosyal medyada sponsorlu reklamlar verip gençleri hedeflediğini belirten Prof. Dr. Kırık, “18-19 yaş grubuna yönelik reklamlarda sahte siteler üst sıralara çıkarılıyor. Öğrenciler, bu sitelerin güvenilir olduğunu sanarak tüm bilgilerini paylaşıyor. Ardından Telegram ve WhatsApp gruplarına yönlendirilerek kontrol altına alınıyorlar” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktaları da sıralayan Prof. Dr. Kırık, “Gerçek vakıf ve dernek sitelerinin uzantısı genellikle ‘org.tr’ veya ‘com.tr’ olur. Kimlik bilgisi talep eden, WhatsApp ya da Telegram üzerinden başvuru alan siteler, kesinlikle güvenilir değildir. Hiçbir resmi kurum burs başvurusu için ücret talep etmez” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Kırık, mağduriyet yaşayan öğrencilerin vakit kaybetmeden Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunması gerektiğini söyledi.