MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBürosunda saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti
GeriGündem Bürosunda saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Bürosunda saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bürosunda saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Kayseri'de çimento firması sahibi Orhan Adıbelli (49), kimliği belirsiz bir kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak, öldürüldü. 

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre çimento firması sahibi iş insanı Orhan Adıbelli, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken vücuduna 3 mermi isabet eden Adıbelli, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Adıbelli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle