Bürosunda saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti
Kayseri'de çimento firması sahibi Orhan Adıbelli (49), kimliği belirsiz bir kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak, öldürüldü.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre çimento firması sahibi iş insanı Orhan Adıbelli, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken vücuduna 3 mermi isabet eden Adıbelli, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Adıbelli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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