CHP Sözcüsü Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrası basın toplantısı düzenledi. Öztrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ACIYI SİYASET ÜSTÜ TUTARDI

“Ciddi tarafsız bir Cumhurbaşkanı, yaşanan

acıyı siyaset üstü tutardı. Tüm parti liderlerini bir masa etrafında toplardı. Bugün ülkemizin en büyük açığı ne cari açıktır ne de bütçe açığıdır. Bugün ülkemizin en büyük açığı, herkesi kucaklayacak, tarafsız bir Cumhurbaşkanı açığıdır. Bugün derin bir devlet krizi yaşıyorsak, sebebi işte budur. Genel Başkanımız, operasyonun ardından millet adına, şehitlerimiz için beş soru sordu. Bu sorulara cevap yerine ağza alınmayacak hakaretler geldi. Bugün de bu seviyesiz sözleri sürdürüyor. Ne diyelim, memnuniyet ve iltifatlar Erdoğan’a… Şikâyet ve hakaretler Kılıçdaroğlu’na… Erdoğan, hakaretle de yetinmedi. Başarısızlıktan kendini değil, devletini sorumlu tutan bir Cumhurbaşkanı. İşte devlet krizi tam da budur.

HATALARDAN DERS ALMAK

Bugün hâlâ hatalarınızdan ders almıyorsunuz. Herkese ‘terörist’ yaftası yapıştırarak, gerçek teröristlerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ön teker nereye giderse, arka teker de oraya gider. Siz bunları yapınca; milletvekilleriniz, atanmış bakanlarınız, genel başkan yardımcılarınız, bürokratlarınız, danışmanlarınız millete parmak sallayıp, millete had bildirmeye kalkıyor. Danışmanlarınızın bu hakkı nereden geliyor? ‘İletişim Başkanı hesap verecek demek; devletten hesap sormaktır’ diyen, sözde hukukçu danışmanlarınız var. Bürokrat, devlet olmaz. Devletin memuru olur. Devletin memurundan da elbette hesap sorulur.

MERKEZ BANKASI’NIN REZERVİ

18 Şubat itibariyle, TCMB’nin döviz rezervleri eksi 600 milyon dolar. Merkez Bankası’nın kasasında kendine ait döviz bırakmamışsınız. Yine 56 milyar dolarlık, SWAP yükümlülüklerini de dikkate alırsak şubat ortası itibariyle TCMB rezervleri eksi 57 milyar dolar oluyor. Oysa 2019’un hemen başında SWAP yükümlülükleri de dâhil net rezervler artı 54 milyar dolardı. İki yılda ne oldu da Merkez Bankası 70 sente muhtaç hale geldi: Aylardır soruyoruz. Bu 128 milyar dolar nereye, nasıl, kimlerin imzasıyla satıldı? Bu döviz rezervleri neden açık, şeffaf bir şekilde ihaleyle satılmadı? Biz bu soruları millet adına soruyoruz.

‘KİMSENİN AİLESİYLE UĞRAŞMIYORUZ’

Uzun süre sonra yüz yüze toplanan MYK toplantısında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’li vekiller hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili, “Fezlekeler önümüze gelmeden konuşmak doğru değil. Fezlekeler TBMM’ye geldikten sonra her birinin ayrı ayrı içeriğine bakarak karar vermeliyiz” yorumunu yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP ve şürekası, eski Hazine ve Maliye eski Bakanımız Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor” sözlerine karşılık “Gündemi değiştirmek istiyorlar. Biz kimsenin ailesi ile uğraşmıyoruz, kimseye hakaret etmiyoruz. Sadece milletin 128 milyar dolarının hesabının verilmesini istiyoruz” dediği ifade edildi.

128 MİLYAR DOLAR İDDİASI

CHP’nin Berat Albayrak açıklamalarına gelen tepkiler ve tazminat davası açılacak olması hakkında bir soruya da Öztrak şu yanıtı verdi:

“Üç aydır ortada yok. Ama ortada hesabını vermesi gereken 128 milyar dolar var. Kamu bankaları hangi kriterlere göre dağıttı? Milletimiz herkesin notunu veriyor. Çıkıp ‘Kişilik haklarım zedelendi 500 bin lira tazminat isterim’ diyerek bu işin üstünü örtemezseniz. Haklıyı haksız çıkarmaya kimse kalkışmasın.”