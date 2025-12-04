×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Büro personeli olarak görev yaptığı üniversitede 2'nci kattan düşen Selda yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Trakya Üniversitesi#Edirne#Tıp Fakültesi
Büro personeli olarak görev yaptığı üniversitede 2nci kattan düşen Selda yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 16:38

Edirne’de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli Selda Özkan İlte (35), çalıştığı binanın 2’nci kat penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan İlte, kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde TÜ Tıp Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Büro personeli olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi Selda Özkan İlte, henüz belirlenemeyen nedenle 2’nci kat penceresinden düştü.

DÜŞTÜĞÜ ALANDA İNCELEME YAPILDI

İlte'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Selda Özkan İlte, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yeri inceleme ekipleri İlte’nin düştüğü alanda inceleme yaptı.

Büro personeli olarak görev yaptığı üniversitede 2nci kattan düşen Selda yaşamını yitirdi

KAYDINI SİLDİRİP 2 YIL ÖNCE GÖREVE BAŞLADI

Haberin Devamı

Avukat olan Selda Özkan İlte'nin Edirne Barosu’ndan kaydını 2 yıl önce sildirip, TÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi.

Büro personeli olarak görev yaptığı üniversitede 2nci kattan düşen Selda yaşamını yitirdi

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trakya Üniversitesi#Edirne#Tıp Fakültesi

BAKMADAN GEÇME!