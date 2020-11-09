Büro personeli ne iş yapar? 2021 Büro personeli maaşları ne kadar?

Büro personeli ne iş yapar ve ne kadar maaş alır sorusu, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Bu alanda hizmet vermek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Büro personeli pozisyonlarına başvurmadan önce iş tanımı hakkında araştırma yapmak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili detayları sorguluyor. Peki, büro personeli maaşları ne kadar? İşte, büro personelinin ne iş yaptığı hakkında bazı bilgiler

BÜRO PERSONELİ MAAŞLARI NE KADAR?

2020 yılı içerisinde yeni başlayan büro personeli maaşları brüt olarak 3.819,59 TL olarak ödenmektedir. Bu maaş, derecelere göre artış gösterebilmektedir. Bu maaşın kurumdan kuruma da değişkenlik göstermesi söz konusu olabilir.

BÜRO PERSONELİ İŞ TANIMI NEDİR? BÜRO MEMURU NE İŞ YAPAR?

Büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişen çeşitli büro işlerini yapan kişidir.-Büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişen çeşitli büro işlerini yapan kişidir.

Büro Memuru (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Postadan gelen evrakın inceleyip ayırmak ,

b) Gerekli bilgileri toplayarak gönderilecek yazıları hazırlayıp göndermek,

c) Yazışma ve diğer belgeleri dosyalamak,

d) Satış kayıtları inceleyip, fatura, makbuz ve gönderme ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak,

e) Başvuru sahiplerini kabul edip, görüşerek randevular tespit emek,

f) Gerekli kişi ve şubelere istekleri ve sorularını yöneltmek,

g) Bilgi almak veya vermek için telefon konuşmaları yapmak,

h) Hesap ödemeleri alıp, kasa hesabından ödemeler yapmak,

i) Malzeme ve ihtiyaçları tespit için incelemeler yapıp, stok taleplerinde bulunarak, gerekli yerlere dağıtımını yapmak,

j) Alındılara, ödemelere, personele dağıtılan kırtasiyeye ve diğer işlemlere ait miktar ve bilgileri muhasebe ve ilgili defterlere kaydetmek,

k) Yönetimle ilgili bilgiler için işlemler ve diğer raporların özetlerini hazırlayıp tasnif etmek,

l) Bildirge, vergi, prim veya diğer konularla ilgili resmi formları doldurmak,idari, büro, kayıt, neşriyat, form düzenleme ve posta hizmetlerini ifa ederken daktilo makinesi, hesap makinesi ve büro telefon santralini kullanabilir.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.