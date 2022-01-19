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Burnuyla kitap yazan Mustafa Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mustafa Erol#Aydın
Burnuyla kitap yazan Mustafa Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Ellerini ve ayaklarını kullanamadığı için burnu ile yazdığı kitap ile gündeme gelen Aydınlı engelli yazar Mustafa Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

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Azmiyle tüm Türkiye’ye örnek olan Aydınlı engelli Yazar Mustafa Erol, 'serebral palsi' hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanmadığı için, burnuyla yazdığı kitabı ile gündeme gelmişti. Bütün okulları dışarıdan bitiren, 2 üniversite okuyan ve şu anda yüksek lisans yapan Erol’un en büyük isteği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekti. Mustafa Erol’un hikayesinden çok etkilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında Mustafa’yı arayıp tebrik etmişti. Geride kalan süreçte telefonla birkaç kez Cumhurbaşkanı ile görüşen Mustafa Erol, hafta sonu Aydın’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu.

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“EN BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

Burnuyla kitap yazan Mustafa Erol "En büyük hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi, ikinci hayalim doktora yapmak” diye konuştu.

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Mustafa Erol’un başarısının yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan hayranlığı ile de bilindiğini de belirten Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli, “Mustafa'nın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımız kendisini görünce durumu ilettik, gülümsedi. Mustafa'nın en çok istediği birlikte resim çektirme isteğini kırmadı. Mustafa, ‘Beni Herkes Engelli Sanıyor’ adlı kitabını Cumhurbaşkanımıza hediye etti. Cumhurbaşkanımız ile hatıra fotoğrafı çektiren Mustafa'nın neşesi görülmeye değerdi” diye konuştu.

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