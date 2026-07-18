Burnu ısırılıp koparılan İmran: Acıdan atlamayı düşündüm

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Manisa Turgutlu’da geçen çarşamba 23.00 sıralarında, Gökhan Güler (29) ile eşi İmran Güler (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan Güler, kavga sırasında eşi İmran Güler'in burnunu ısırıp, kopardı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. İmran Güler itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Polis ekipleri eve girerek Gökhan Güler'i gözaltına aldı.

İmran Güler, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

‘ÇOK ALKOLLÜYDÜ BİR ANDA SALDIRDI’

Gökhan Güler, perşembe günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. İki kız çocuğu annesi İmran Güler'in kopan burnu, perşembe günü yapılan operasyonla yerine dikildi. Hastanedeki tedavisi süren Güler, yaşadığı olayı anlattı. Güler, "Çok alkollüydü, ayakta duracak halde değildi. Odaya girer girmez huzur vermeyeceğini anladım. Tartışma çıkmaması için karşılık vermedim. Bir anda boğazıma sarılıp, saldırdı. Kendimi savununca da burnumu ısırdı. Canımın acısıyla balkondan atlamayı bile düşündüm. Sonuna kadar şikâyetçiyim" dedi.