Burjuva ne demek? Burjuva nedir? Burjuva TDK kelime anlamı

Özellikle ortaçağ Avrupası döneminde çok kullanılmış bir kelime olarak burjuva sözcüğü öne çıkmaktadır. Fransızca kökenli bir kelime olması ile beraber yerleşik olarak Türkçede yaygın kullanılmaktadır. Bu kelimenin TDK üzerinden anlamı, ‘Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan’ biçiminde ifade edilmektedir.

Burjuva Ne Demek?

Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar ulaşmış olan ve hala kullanılan sözcüklerden biri olarak burjuva gelmektedir. Genel olarak Türk Dil Kurumu anlamı açısından şehirde yaşamış ve özel imtiyazlardan yaralanmış kişi olarak tabir edilir. Diğer bir ifade ile zengin kesimden gelen ve bu yüzden diğerlerinden ayrı tutulan soylu kişiler olarak da dile gelmektedir.

Günümüzde ise artık bazı edebi eserlerde ve tarihi kaynaklarda sıkça karşılaşılan bir kelime şeklinde öne çıkıyor. Özellikle okullardaki eğitim açısından tarih kitaplarında çok fazla karşılaşılan bir sözcüktür. Tabii sadece kayıtlarda kalmamak ile beraber, gündelik yaşamda da hala kullanılmaktadır. En çok da, ‘burjuva kesim’ sözcük grubu ile çok fazla değerlendirilen bir kelimedir.

‘’Burjuva bir ailede doğmuş, bir fabrikatör ile evlenmiş.’’ H. C. Yalçın

Bu şekilde özel imtiyazlara sahip ve bunlardan hayatı boyunca faydalanan kişiler için burjuva kelimesi kullanılmaktadır. Cümle içerisinde ya da tek başına değerlendirebileceğiniz günümüzde hala yaygın sözcüklerden biridir.