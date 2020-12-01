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Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

Burhaniye’de trafik kazası; 4 yaralı

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Burhaniye’de trafik kazası; 4 yaralı
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BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, kamyonet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Börezli Mahallesinde, ilçe merkezine seyir halinde olan İbrahim Sarıtepe (20) yönetimindeki 17 AAV 533 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Hayrettin Gülümser (62) yönetimindeki 10 RE 212 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kaza sırasında her iki araçta hasar oluşurken, araç sürücüleri İbrahim Sarıtepe ve Hayrettin Gülümser ile araçta yolcu olarak bulunan Zerrin Gülümser (55) ve İsmail Çelik (5) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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