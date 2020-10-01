MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBurhaniye’de odunluk yangını
GeriGündem Burhaniye’de odunluk yangını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Burhaniye’de odunluk yangını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burhaniye’de odunluk yangını
Abone Olgoogle-news

Burhaniye ilçesinde, bir evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın korkuya sebep oldu.

Yangın gece saatlerinde kırsal Şarköy Mahallesinde çıktı. Mevlüt Can’a ait evin bahçesindeki odunlukta yangın çıktı. Odunlukta alevlerin yükseldiğini gören Can, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, eve sirayet etmeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, Mevlüt Can, itfaiye ekibine teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle