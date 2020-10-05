Burhaniye’de inşaattan düşen işçi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hacıahmet Mahallesi Borazan Sokaktaki 6 numaralı inşaatta kalıp çakmakta olan Fatih Yeniçeri, dengesini kaybederek inşaatın üçüncü katından yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiyenin yardımı ile inşaattan çıkarılan işçi ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine gönderildi. Tedavi altına alınan işçinin hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.