Burhaniye’de depo yangını korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Badem alanı mevkii 93.Sokak'ta İ Ö’e ait evin bahçesindeki depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede sündürürken, depoda bulunan mutfak tüplerinin boş olması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.