Burhaniye’de 3 dakika erken iftar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 07:00

BALIKESİR Burhaniye’de Kocacami’deki görevliler, geçen pazartesi günü merkezi sistemden akşam ezanını 3 dakika erken okudu.

Ezanı okumaya başlayan görevli, yanındakilerin uyarması ile ezanı yarıda keserken; sesi duyan belediye görevlisi de ramazan topunu ateşledi. Bu arada çok sayıda kişi orucunu açtı. 3 dakika sonra ezan tekrar okundu. Ezanın erken okunması ilçede günün konusu olurken, çok sayıda kişi müftülüğü aradı.

‘KAZA ETMEYE GEREK YOK’

Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre; akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza etmeye gerek yoktur” dedi.     

 

 

