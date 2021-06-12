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Harun UYANIK / Ä°stanbul DHA -  
Haber GiriÅŸ: 12.06.2021 - 15:15 | Son GÃ¼ncelleme:

Burhaniye Mahallesi sakinlerinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a teÅŸekkür

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Burhaniye Mahallesi sakinlerinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a teÅŸekkür

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœskÃ¼dar Burhaniye Mahallesi'nden geÃ§erken aracÄ±nÄ± durdurdu, mahalleli ile sohbet etti. Mahalleli, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¶zÃ¼ iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶ÄŸle saatlerinde ÃœskÃ¼dar'daki evinden Ã§Ä±karak Vahdettin KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne geÃ§ti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Burhaniye Mahallesi'nden geÃ§tiÄŸi sÄ±rada yol kenarÄ±ndan kendisini bekleyenlerini gÃ¶rÃ¼nce aracÄ±nÄ± durdurdu.

Burhaniye Mahallesi sakinlerinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸana teÅŸekkÃ¼r

Burhaniye Mahallesi'nde yaÅŸayanlar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼n cami aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me destek verilmesini isteyerek, "EÄŸer adÄ±mÄ± atmazsa ÃœskÃ¼dar Belediyesi Ã¶nÃ¼ne gidin, orada oturma eylemi yapÄ±n. Ben de yanÄ±nÄ±zda yer alacaÄŸÄ±m" sÃ¶zlerine teÅŸekkÃ¼r etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, buradaki vatandaÅŸlar bir sÃ¼re daha sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. ErdoÄŸan Vahdettin KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne gidene kadar konvoyunu bir kaÃ§ kez daha durdurarak vatandaÅŸlarla sohbet etti.Â 

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