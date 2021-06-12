CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶ÄŸle saatlerinde ÃœskÃ¼dar'daki evinden Ã§Ä±karak Vahdettin KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne geÃ§ti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Burhaniye Mahallesi'nden geÃ§tiÄŸi sÄ±rada yol kenarÄ±ndan kendisini bekleyenlerini gÃ¶rÃ¼nce aracÄ±nÄ± durdurdu.

Burhaniye Mahallesi'nde yaÅŸayanlar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼n cami aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me destek verilmesini isteyerek, "EÄŸer adÄ±mÄ± atmazsa ÃœskÃ¼dar Belediyesi Ã¶nÃ¼ne gidin, orada oturma eylemi yapÄ±n. Ben de yanÄ±nÄ±zda yer alacaÄŸÄ±m" sÃ¶zlerine teÅŸekkÃ¼r etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, buradaki vatandaÅŸlar bir sÃ¼re daha sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. ErdoÄŸan Vahdettin KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne gidene kadar konvoyunu bir kaÃ§ kez daha durdurarak vatandaÅŸlarla sohbet etti.Â

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