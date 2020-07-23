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Haber Giriş: 23.07.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Burhan Üstün kimdir? Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün'ün biyografisi

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Burhan Üstün kimdir? Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün'ün biyografisi
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün seçildi. Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün, Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda 12 oyla başkanlığa seçildi. Bu gelişmenin ardından Burhan Üstün'ün kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Burhan Üstün kimdir? İşte, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün'ün biyografisi...

10/1/1956 tarihinde Polatlı’da doğmuştur. Ankara Keçiören Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Eceabat’ta yedek subay olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Burhan Üstün; sırasıyla Sivas, Kozan, Çıldır, Oğuzeli, Pazarcık, Taşköprü, Sincan ve Ankara hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

16/3/2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Üstün, 14. Hukuk Dairesinde görev yapmakta iken 30/3/2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10/4/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 14/4/2019 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Burhan Üstün evlidir.

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