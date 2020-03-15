Burhan Pazarlama veda etti

Bir süredir kanser tedavisi gören Demircan dün sabah 71 yaşında evinde hayata gözlerini yumdu. Demircan, Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii’nde dün kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedildi. 7 yaşında şehir hatlarında pazarlamacılık yapmaya başlayan Demircan, tutkuyla bağlı olduğu mesleğine tam 64 yıldır devam etti. Burhan Demircan, rahatsızlığı nedeniyle daha yeni, 20 gün önce satış yapmayı bırakmak zorunda kaldı.



ECEVİT ALIŞVERİŞ YAPMIŞTI

Burhan Demircan’ın kendisi gibi vapurlarda pazarlamacılık yapan kardeşi Turhan Demircan, “Benden 9 yaş büyüktü. Ben de 52 yıldır vapurlarda pazarlamacılık yapıyorum. Beni ağabeyim yetiştirdi. Türkiye’de hatta Avrupa’da bir numaraydı. Rahmetli Bülent Ecevit bile kendisinden alışveriş yapmıştır” diye konuştu.