Burhan Pazarlama kimdir? Burhan Demircan'ın hayat hikayesi

İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı 'Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan, bir dönem İstanbul'un en çok tanınan isimleri arasına idi. 7 yaşından beri İstanbul vapurlarında satıcılık yapan 'Burhan Pazarlama' lakaplı Burhan Demircan, uzun yıllar Boğaz hattınaki vapurlarda seyyar satıcılık yaptı.

Burhan Demircan doğma büyüme Süleymaniyeli. Askerdeki 'kısa künye' gibi soyağacını çıkarıyor bir solukta: ‘‘Sinop'un Ayancık kazası, Türkeli nahiyesi, Oymayaka köyündeniz aslında.’’ 10 çocuklu bir aileden geliyor. Vapurda satıcılık baba mesleği: ‘‘Babam zorla çalıştırır, para getiremediğimde eve almazdı; saçak altında yatardım. Sonra işi benimsedim. Babamın çantasını taşıyarak başlamıştım; sonra o benim çantamı taşıdı.’’

Babasından kaçmak için, Sinop'a gitmek üzere bindiği vapurda bile nane şekeri, zincir satarak para kazandığını anlatıyor gülerek. Yıllar sonra maç için Almanya'ya giderken uçakta, Rusya'ya giderken feribotta bile çevresindekilere birşeyler sattığını söylüyor. ‘‘Bu işe başladığımda Türkiye'de pazarlama okulları bile yoktu, yaşayarak öğrendim mesleği.’’

Vapurlarda ilk sesli reklamın öncüsü Burhan Demircan. Promosyonlu ve garantili satışın da. Temiz, akıcı Türkçe'si, zekice esprileriyle seyyar satıcılığı 'pazarlama' düzeyine çıkaran da o. Anlattıklarına bakılırsa, tecrübesine işin uzmanları da değer veriyor. İstanbul Üniversitesi'ne davet edilmiş hatta bir medya kuruluşunun reklam sorumlularına seminer vermiş.

1992'de Kanal 6'ya transferiyle başlayan ve kanalın krize girmesiyle biten TV pazarlamacılığı serüveninden beri sadece vapurlarda çalışıyor. Haftanın altı günü sabahın yedisinde başlıyor işe, bazen akşamın onuna kadar görev başında...

43 yılda 'bir dikili ağaç' bile edinemediğini söylüyor. Evini, iki kızının annesi olan boşandığı eşine vermiş. 26 yaşındaki ikinci eşinden bir oğlu var. Ondan bahsederken gözleri parlıyor. ‘‘İşte bu kadar yıllık mücadelenin tek gerçek kazancı’’ diyor.