Burhan Kuzu'ya veda... Şıhlı Köyü'nden anayasa kürsüsüne

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı köyünde 1955’te dünyaya geldi. Babası Ali Rıza bey köyün imamıydı. O dönem devletten maaş almayan fahri imamlar köylünün desteğiyle geçinirdi. 40 yıl imamlık yapan Ali Rıza bey, oğlu Burhan 15 yaşındayken minarenin tepesinde öğle ezanını okurken vefat etti. Burhan 9 kardeşin ortancasıydı. Annesi Zahide hanım çocuklarını okutmakta ısrarcıydı. Babasından üç yıl sonra da annesini kaybetti. Bütün kardeşleri gibi okudu. Kardeşlerinin büyük bölümü öğretmen ve bir ağabeyi imam oldu. İlkokulu Şıhlı köyünde bitirdikten sonra ağabeylerinin desteğiyle ortaokul ve liseyi Develi’de tamamladı.

TIP OKUMAK İSTERKEN HUKUK

Tıp okumak isterken hukuka yöneldi. Girdiği her okulu dereceyle bitirdi. Bu azmini anlatırken “Anadolu çocuğu için okumak ekmek kapısı. Sadece ben değil bizim neslimiz çilekeş okuduk” diyordu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1976’da dereceyle bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı fakültede tamamladı. 1976’da Tekirdağ’da kaymakamlık stajı yaptı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1984’te doktor, 1989’da doçent, 1998’de profesör oldu. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı’na kadar yükseldi. 1980-82 arasında Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde Avrupa Konseyi bursuyla araştırmalar yaptı. Polis okullarında , vakıf üniversitelerinde anayasa, idare ve çevre hukuku dersleri verdi. Akademik hayatı boyunca hep Türkiye için en iyi yönetim şeklinin başkanlık sistemi olduğunu savundu.

ADAYLIK YORUMU: ‘NASİP DEĞİLMİŞ’

2001’de AK Parti’nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete girdi. AK Parti’de üç dönem milletvekili seçildi ve uzun süre TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Üç dönem kuralı nedeniyle Haziran 2015’te milletvekili adayı olmadı. AK Parti yönetiminde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine devam etti. Başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi oldu. Siyasi kariyerinde Adalet Bakanlığı beklentisi olduğunu yakın çevresi bilirdi. Bunu kamuoyuna dönük hiç ifade etmedi.

Son vekillik döneminde TBMM Başkanı olmak istedi, ancak AK Parti’deki dengeler nedeniyle aday olmadı. Bu konuda, “Partimizin kurallarını çiğnemek istemedim. Nasip değilmiş” demekle yetindi.

HEM ŞAKALARI HEM SİVRİ ÇIKIŞLARI VARDI

Akademik hayatında da siyasette de nüktedan kişiliği ve şakalara kendisini dahil eden hoşgörülü yaklaşımıyla sempati topladı. Sohbetlerinde, Anadolu’dan anılar ve fıkralar eksik olmazdı. Sosyal medyada ise bazen sivri çıkışlarıyla kitlesel tartışmaların fitilini ateşledi. Son dönemde, yargılanan İranlı işadamı Naci Şerifi Zindaşti’nin davasında yargıyı etkilemeye çalışmakla suçlandı.

17 EKİM’DEN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Prof. Dr. Burhan Kuzu, koronavirüs dolayısıyla yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu Süleyman Kuzu, “Babam son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Virüs ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz” dedi. Kuzu’nun 17 Ekim’den beri koronavirüs tedavisi gördüğünü belirtti.

BUGÜN İSTANBUL’DAN UĞURLANACAK

Burhan Kuzu bugün İstanbul Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı öğrenildi.

ERDOĞAN: DEĞERLİ YOL ARKADAŞIM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb’imden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.