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AA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 20:47,Son Güncelleme:

Burhan Kuzu’ya 5 yıla kadar hapis istemi

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Burhan Kuzu’ya 5 yıla kadar hapis istemi
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İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesinde adı geçen Burhan Kuzu hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, ısrarlı bir şekilde Sulh Ceza Hakimi olan Cevdet Özcan’ı arayarak Zindaşti’nin tutuksuz yargılanması için tavsiye ve telkinde bulunduğu öne sürüldü. Kuzu’nun ayrıca tahliye verilmesi üzerine de itiraz merci hakimini arayarak Zindaşti’nin tutuksuz yargılanmasını söylediği iddia edildi.

İddianamede, Burhan Kuzu’nun suçlamaları reddettiği de kaydedildi. İddianamede Kuzu’ya Zindaşti’nin menfaatine yönelik hareket ettiği ve tahliye edilmesi için nüfuzunu kullandığı belirtilerek "nüfuz ticareti" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse Burhan Kuzu, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

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