Burger King çalışma saatleri 2021 - Burger King saat kaçta kapanıyor/açılıyor?

Burger King ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Burger King’in açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Burger King 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

1954 yılında McLamoreDavid tarafından kurulan Burger King fast-food lokantalar zinciridir. İlk Burger King restoranı 4 Aralık 1954 tarihinde Miami'de açıldı. Sloganı ise “Have It Your Way”(İstediğiniz Gibi)'dir.



1954’ yılında Miamili girişimciler James McLamore ve David Edgerton tarafından kurulan Burger King Corporation 5 yıl sonra, 5. Florida Burger King ulusal bir zincire çevirmeye hazırlandı. James McLamore ve David Edgerton 1967’de şirketlerini Pillsbury’e satana kadar Burger King, ülkedeki 3. büyük fast-food zinciri haline geldi ve sektörün lideri McDonald's’ın ardından ikinci olmak üzereydi.



Burger King'in büyüme hikâyesi fast-food sektöründe bayilik ve reklamın gelişiminin hikâyesidir. McLamore ve Edgerton 1954’te basit bir konseptle başlamışlardı: savaş sonrası tomurcuklanan çok çocuklu aileleri uygun fiyatlı, çabuk sunulan ızgarada pişmiş burgerlere çekmek.



McLamore ve Edgerton Burger King restaurantlarına farklı bir yön vermeye çalıştılar. Burger King yemek odası sunan ilk zincir oldu. 1957’de menüye soslu, peynirli, marullu, turşulu ve domatesli burger Whopper’ı damak tadı merakı olanlara için eklediler. Ama fiyatları uygun tutmaya devam ettiler 1958’de giderek popüler olan bir medyadan yararlandılar, televizyon: ilk Burger King televizyon reklamı Miami’nin VHF istasyonunda görüldü.

BURGER KİNG SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Burger King'in iki farklı çalışma saati bulunmaktadır. AVM için de yer alan mağazalar, sabah 10:00'da açılıp, akşam 22:00'da kapanmaktadır. AVM dışında olan müstakil mağazalar ise çalışma saatleri değişiklik göstermektedir. Mağazalar Pazar günleri ve resmi tatillerde de hizmet vermektedir. Ancak pandemi nedeniyle alınan kararlar gereği çalışma saatleri ve düzeni değişiklik gösterebilir.

Burger King Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunmaktadır

Tel: 444 54 64

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