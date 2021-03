Burgazada'da ahırlar yıkıldı! Hayvanseverler tepki gösterdi

Adalar'da 1 yıl önce 105 atın ruam hastalığı sonucu itlaf edilmesinin ardından faytonlar durdurulmuş, kaçak ahırların yıkılmasına karar verilmişti. Burgazada'da kalan son atların ahırları da bu sabah İBB ekiplerince yıkıldı. Ahırlar, iş makineleriyle yıkılırken hayvanseverler tepki gösterdi. Yıkımın Heybeliada'da devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan yıkıma karşı çıkan Adaların Atları Platformu üyeleri, geçtiğimiz cumartesi günü Adalar'da eylem yapmıştı.

Adaların Atları Platformu gönüllüsü Sevgi Çekiç, "Atların evlerinde, ait oldukları adada yaşamasını istiyoruz. Yaşam hakkı, barınma hakkı gibi çok temel hakları savunmak için buradayız. Tohumları koruyan korkuluklar gibi, atlarımızı, adamızı, doğayı, hayvanları koruyan korkuluklar yaptık. Adaların atları evlerinden atılmasın, yeryüzünde hiçbir canlı evsiz, yuvasız, barınaksız kalmasın diye korkuluklarımız var. Atlar, ada hayatının bir parçası. Atların alıştıkları yerden ve ailelerinden koparılmadan yaşama hakları var" açıklamasında bulunmuştu.

"BÜYÜKADA'DAKİ İBB İSPARK AHIRINA GÖNDERMEK İSTEMİYORUZ"

"Arazinin kiracısı belediye olduğu için, belediye dışında herhangi birinin yaptığı ahır 'kaçak' sayılıyor" diyen Çekiç, "İnsanlara adada kiralayıp atlarına bakacakları başka yer de gösterilmiyor. Yani atların burada yaşaması için buraya İBB tarafından ahır yapılması şart. Üstelik eğer ahır yapılmazsa, ahır olmak kaydıyla belediyeye kiralanmış olan arazi de geri alınacak. İmar planı dahi olmayan Adalar'da bu araziler için kim bilir neler düşünülüyor. Atlar yıllardır burada yaşamışken, faytonlar kaldırılınca bu denize nâzır ahır arazisi kimilerinin gözünde başka bir değer kazandı. Biz adalılar atların kıymetini biliyoruz, onları hayatımızın içinde korumak istiyoruz. Heybeliada ve Burgazada atlarını Büyükada'daki İBB İSPARK ahırına göndermek istemiyoruz. Her adada kendine ait bir dünya var, atlar da bu dünyanın parçası. İnsanların yerinden yurdundan olması ne kadar acıysa, atların sürgün edilmesi de o kadar acı" ifadesini kullanmıştı

"ŞİMDİ ANCAK 100 AT YAŞIYOR"

Atların İSPARK ahırında bakımsız olduklarını ifade eden Çekiç, "Üstelik Büyükada'daki İBB İSPARK ahırına götürülmek, atların felaketi oluyor. Bunu geçen sene gördük. İBB, Heybeliada ve Burgazada atlarının neredeyse hepsini satın aldı, 2020'nin Şubat ve Mart aylarında onları Büyükada'daki ahıra götürdü, Heybeli ve Burgaz ahırlarının çoğunu yıktı. Büyükada İBB ahırında atların hareket edeceği bir alan yok. Atlar zincirle bağlı tutuldukları ahırlardan 1 yıldır dışarı çıkarılmıyor. Şu anda Büyükada'daki İBB ahırı modern bir hapishane gibi. Fayton yok, ama atlar özgür değil, hapis orada. Büyükada İSPARK ahırında hapsedilmekten, sevgisizlikten, insansızlıktan yüzlerce at öldü. 2019'un sonunda Adalar ilçesinde 1700'den fazla at vardı. Şimdi ancak 100 at yaşıyor. 845 at ise İBB tarafından Ada dışına gönderildi. Hiçbir denetim uygulanmadı. Atların nereye gönderildiğini bile İBB açıklamadı. Bu yüzden, kalan son atların Büyükada'daki İBB ahırına götürülmesini istemiyoruz. İBB'nin üst düzey yetkilileriyle vaat ettiği yeni, atlara layık ahırlar yapılmadan, buradaki ahırlar yıkılmamalı" demişti.

