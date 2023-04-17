Burdur’un 9 kadın adaylı imtihanı

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Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı, 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa ile verildi. O tarihten bu yana yüzlerce kadın milletvekili seçilerek TBMM'de görev aldı. Ancak 20 ilde 89 yıldır hiç kadın milletvekili seçilemedi. Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkarmayan 20 il Kırklareli, Karabük, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Burdur oldu.



İLK SIRALAR VERİLDİ



14 Mayıs'ta düzenlenecek milletvekili seçimlerinde TBMM'ye 3 vekil gönderecek Burdur'da da partilerin adayları belli oldu. 89 yıldır kadın milletvekili çıkaramayan kentte, bu seçimde farklı partilerden 9 kadın aday gösterildi. Adalet Birlik Partisi'nin 3 adayı kadın olurken, Yeşil Sol Parti ilk sırayı kadın adaya verdi. 2018'de 2 milletvekili çıkaran AK Parti ise kadın aday göstermedi. 1 milletvekili çıkarabilen CHP Hülya Gümüş'ü 2'nci sıradan, Büyük Birlik Partisi Havva Ercan'ı 3'üncü sıradan, Yeşil Sol Parti Reyhan Yiğit'i 1'inci, Semra Baysal'ı 3'üncü sıradan, MHP Esma Özdaşlı'yı 3'üncü sıradan, Vatan Partisi ise Nil Sevil Uçar'ı 3'üncü sıradan aday gösterdi. Adalet Birlik Partisi'nin adayları ise Kader Ünal, Zeynur Kulak ve Nazlı Yavuz oldu.



KA.DER: EŞİTSİZLİK GİDERİLSİN

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Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) milletvekili listeleri açıklanmadan önce “9 Nisan'da aday listelerini kesinleştirecek olan siyasi partilere sesleniyoruz; Türkiye'nin hiç kadın milletvekili çıkarmamış 20 ilinden, kadın milletvekili çıkararak bu eşitsizliği gidermenizi bekliyoruz” çağrısı yapmıştı.