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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Burdur'daki yangında 100'e yakın ağaç yandı

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Burdur'daki yangında 100'e yakın ağaç yandı
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BURDUR merkeze bağlı Yarıköy'de dün akşam saatlerinde çıkan yangında, 100'e yakın ağaç yandı.

Yarıköy- Hacılar yolu üzerinde Bükler mevkiinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 6 dönümlük alanda etkili oldu. Aralarında elma, armut, ceviz, söğüt ve kavakların bulunduğu 100'e yakın ağaç yandı.

Yarıköy Muhtarı Musa Şen, yolun karşısına geçip eski mezarlık alanındaki ağaçlara da zarar veren yangının çıkış nedeninin belli olmadığını söyledi. Musa Şen "Yangını duyunca ilk olarak köyümüzdeki yangın aracıyla müdahale ettik. Daha sonra Burdur Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğünden arazözler geldi. Yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü. 5-6 dönüm arazideki ceviz, söğüt ve kavak ağaçları yandı" dedi.

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