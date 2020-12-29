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Mesut MADAN/DHA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Burdur'da yoğun siste 4 kaza: Çok sayıda yaralı var...

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Burdur'da yoğun siste 4 kaza: Çok sayıda yaralı var...
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Burdur'da sis etkili olurken meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye kara yolu Beyköy köyü yakınlarında, sabah saatlerinde sis etkili olurken iki TIR çarpışarak yolun dışına savruldu. Kazayı fark eden başka bir sürücüsü de araçlara çarpmamak için manevra yapınca kamyonuyla tarlaya savruldu. Aynı yerde iki otomobil de kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tarlaya uçtu.

Kazalarda 2'si ağır, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur, Gölhisar, Tefenni ve Çavdır devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı.

Burdurda yoğun siste 4 kaza: Çok sayıda yaralı var...

Burdurda yoğun siste 4 kaza: Çok sayıda yaralı var...


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