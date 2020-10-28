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AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 19:22 | Son Güncelleme:

Burdur'da tarihi eser operasyonu! Ele geçirildiler

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Burdur'da tarihi eser operasyonu! Ele geçirildiler
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satmak için ilçeye geldiği belirlenen M.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin bulunduğu araç Yazır köyü kavşağında durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan heykel, 2 obje, hamam tası ve 13 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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