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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Burdur'da tarihi eser operasyonu

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Burdur'da tarihi eser operasyonu
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BURDUR'da, jandarmanın operasyonunda heykel, obje, hamam tası ve sikkelerden oluşan tarihi nitelikte toplam 17 parça eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, 23 Ekim günü M.İ.'nin elinde bulunan tarihi eserleri Ağlasun ilçesine getirerek satacağı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan çalışma sonucunda, Ağlasun'a bağlı Yazır köyü yol ayrımında M.İ.'nin kullandığı araç durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda araçta yapılan arama sonucunda heykel, 2 obje, hamam tası ve 13 sikke olmak üzere tarihi eser niteliğinde toplam 17 parça eser ele geçirildi.

Burdur Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.İ., 24 Ekim'de çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eserlerle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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