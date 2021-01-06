Burdur'da sis etkili oldu

Kentte yaklaşık bir aydır özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis, bugün de yoğun şekilde görüldü. Sis nedeniyle Burdur- Isparta ve Burdur- Antalya karayollarında görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına kadar düştü. Sis maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalara da neden oldu. Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Kent merkezinde öğle saatlerinde dağılan sisle birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı.