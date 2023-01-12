Burdur'da şiddetli yağış: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı

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Bucak ilçesi ve çevresinde dün sabah saatlerinde başlayarak gün boyu süren şiddetli yağış, bugün de etkisini sürdürdü. Şiddetli yağış sonrası ilçeye bağlı Boğazköy'ün içinden geçen dere taştı. Köydeki çok sayıda ev, ahır, ekili ve dikili alan sel sularının altında kaldı. Her yıl aşırı yağışlarla birlikte aynı senaryonun yaşandığını söyleyen köylüler, yıllardır yaşadıkları sorunun çözümü için destek beklediklerini aktardı. Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının köyün içinden geçen derede taşkına neden olduğunu vurgulayan köylüler, derenin ıslah edilerek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Antalya- Burdur kara yolu kenarında bulunan DSİ kanalına bağlanmasını istedi.

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Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Ayşe Altınbayrak, "Ben 50 senedir bu derenin önündeyim, bakan eden yok. Dağlardan gelen dere suyu evimize, hayvan ahırlarımıza zarar veriyor yetkililerden bu derenin bir an önce yapılmasını istiyorum" dedi.Aynı köyden Mustafa Özek, "Dağlardan gelen dere köy içerisine aktığı için hemen hemen her yıl aynı çileyi çekiyor, aynı sorunu yaşıyoruz. Hayvanlarım iki gündür sular altında kaldı. Saman balyalarımız sular altında kaldı. Dereden gelen su Antalya- Burdur kara yolu kenarında bulunan Antalya'ya akan DSİ kanalına bağlanmadığı sürece biz her yağmur yağdığında bu çileyi çekiyoruz. Yetkililerden bir an önce çözüm istiyoruz" diye konuştu.Derenin Antalya- Burdur kara yolu yanında bulunan kanala bağlanmasını istediklerini belirten Hakkı Özdil, "Bu su baskını sıkıntısını her yıl yaşıyoruz. Yağmur yağacak diye korkuyoruz. Çünkü dereden sel geldiği zaman bu hale geliyor. Geçen yıl da aynı sorunu yaşadık. Sayın vekillerimiz kalıcı çözüm için söz verdiler ama zerre kadar gelişme olmadı. Zor durumdayız, yetkililerin bizi duymasını istiyoruz, yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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