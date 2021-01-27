Burdur'da şiddetli fırtına

Şehir merkezi Yeni Mahalle Seymenler Caddesi üzerinde fırtınanın şiddeti ile 15 metrelik çam ağacı kökünden koparak yan apartmanın üzerine yattı. Uzun çam ağacı evin önündeki 15 DG 600 plakalı aracın üzerine devrildi. Ağacın devrildiğini gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Devrilen çam ağacı bir apartmanın elektrik tellerine zarar verirken, elektrik arıza ekipleri tedbir amaçlı akımı kesti. Emniyet ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaparken, araç üzerindeki çam ağacı mahalle sakinleri tarafından testere ile kesilerek araç kurtarıldı. Ağacın devrilmesi sonucunda ise park halindeki aracın tavan kısmında maddi hasar meydana geldi.