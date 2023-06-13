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Burdur’da seyir halindeki yolcu otobüsü tamamen yandı

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#Burdur#Yolcu Otobüsü#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 09:25

Burdur-Antalya Karayolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi, 38 yolcudan yaralanan olmadı.

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Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Çeltikçi ilçesi Kuzköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yolcusu ile İstanbul-Alanya seferini yapan Necati Şimşek idaresindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, 38 yolcu ve mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yolcular başka bir otobüs ile Alanya’ya gönderildi.

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#Burdur#Yolcu Otobüsü#Yangın

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