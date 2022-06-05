Burdur'da sel felaketi! Vali Ali Arslantaş son durumu aktardı

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Burdur'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Aydınlıkevler Mahallesi Umut sokaktaki 4 katlı binanın zemin katını su bastı. İhbarla gelen ekipler tarafından kontrol edilen evde oturan bedensel engelli Vesile Doğtaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, annesi Fatma Doğtaş ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan anne, taburcu edildi.

Vesile Doğtaş için bugün öğle vakti Ulu Camii'de tören düzenlendi. Cenazeye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vesile Doğtaş'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Vesile Doğtaş'ın cansız bedeni Asri Mezarlığa defnedildi.

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Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaptığı açıklamada, "Metrekareye 25 kilogram yağış düştü. Bir vatandaşımız hayatını kaybederken, 3 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Burdur merkezde 30 hane ve Çendik mevkiinde bir düğün salonu su baskınından dolayı etkilendi. Baskından etkilenen vatandaşlarımız için yer temininde bulunduk. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. 25 iş makinesi ve 77 personel olarak çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, CNN Türk'te kentteki son durumu aktardı. Vali Arslantaş şu ifadeleri kullandı:

Yağış 19:00 sıralarında başladı, akabinde sel baskınları ihbarları gelmeye başladı. Önce Burdur'u Fethiye'ye bağlayan yolda heyelan oldu, yolumuz kapandı. Acil orayı açtık. Sonra da şehir merkezinden ihbarlar gelmeye başladı. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti.

3 vatandaşımız yaralandı, onlar da dün akşam tedavileri tamamlanıp taburcu edildiler.

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Toplam 36 evi ve bir düğün salonunu su bastı. Diğer 10 ilçemizde etkili olmadı yağış. Sadece il merkezinde etkili oldu.

Dün gece ekiplerimiz canhıraş bir biçimde çalıştılar. Bugün itibariyle hasar tespitleri tamamlandı. Vatandaşımız rahat olsun selden dolayı kaybolan çocuğunun bir kalem, silgisinin dahi yerine konulmasına dönük çalışmalarımızı tamamladık

Bugün itibariyle de yerine koymaya başlıyoruz.

Özellikle su basan evlerdeki su ve balçık temizlendikten sonra bu faaliyetlerimiz akşam saatlerinde başlayacak.

Şu anda günlük güneşlik hava ama bugün yine aynı miktarda yağış alabileceğimiz ihtimalini meteorolojik veriler gösteriyor.

Vatandaşlarımızı tedbirli olmaya çağırıyoruz. Tüm ekiplerimiz sahada ve görevinin başında, çalışıyorlar.

Yağış yarım saat etkili olarak sürdü. Öğleden sonra yağış devam edecek. Meteorolojik veriler dünün aynısını gösteriyor. Allah daha büyük afetlerden ilimizi, milletimizi korusun diyorum.

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Tıkanan menfezlerin çalışması şehir içinde de devam ediyor. Ana arterlerden bir noktayı da şehir içinde kapatmak zorunda kaldık. Onu da en kısa sürede ulaşıma açacağız.

Şu anda hem il özel idaremizin, hem belediyelerimizin personel ve makine sayısı yeterli. Herhangi bir desteğe ihtiyacımız görülmüyor.

Bugün Çevre Günü dolayısıyla Burdur ve Salda Gölü çalıştayımız vardı sabah onu da yaptık. BM'nin 1972 yılında Stockholm Zirvesi'nde aldığı kararla 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak ilan edildi.

Çevre sorunları ülkenin ekonomi, kalkınma, enerji ve diğer pek çok alandaki politikalarına da yön veriyor. Çevre, kamu yöneticileri başta olmak üzere herkesin azami özen ve gayretiyle koruma altına alınmalı.

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Biz bütün tabiatı Allah'ın eseri ve emaneti olarak gören bir anlayışın temsilcileriyiz. Çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum.

Vatandaşlarla ilk andan itibaren sürekli irtibat halindeyiz.

Selden dolayı evlerinde kalamayan vatandaşlarımızı otellerimizde ve misafirhanelerimizde misafir ettik.

Onlarla sürekli irtibat halindeyiz. Bizim farkında olmadığımız ihbarları da arkadaşlarımız titizlikle takip ediyorlar.

EVİN DUVARINDA SUYUN YÜKSEKLİĞİNİN İZİ KALDI



Olayın büyüklüğü sabah saatlerinde ortaya çıktı. Selde yaşamını yitiren Doğtaş'ın kaldığı evin duvarlarında suyun ne kadar yükseldiğini gösteren izler dikkat çekerken, evlerin bahçelerinin de çamurla dolduğu gözlendi. Dereler taşmış, evlerin önündeki bahçeler çamur havuzuna dönüşmüştü. Belediye ekipleri su basan evlerde çalışma başlattı.



Sel anını anlatan Halil İbrahim Öcal, "Yan taraftaki derenin taşması sonrasında her yağışta buralara sel basıyor. Bu dereyi genişletmek çok mu zor" diyerek sorunun giderilmesini istedi.



Diğer taraftan, engelli vatandaşın apartmanında ekipler biriken çamurları tahliye çalışmalarını başlattı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Arslan da, "Su geçen dere çok dar yapılmış, bu derenin geniş şekilde yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.