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Mesut MADAN-Sadun KILIÇ/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Burdur'da sağanak taşkınlara neden oldu

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Burdur'da sağanak taşkınlara neden oldu
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BURDUR merkez ve Ağlasun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları ve baskınlar meydana geldi.

Burdur'da dün akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Burdur merkeze bağlı Askeriye köyü Yaka Mahallesi'nde yağış sonrası yollar göle dönerken, iki evin alt katı, bir ahır, bir koyun ağılı ile tavuk kümesleri suyla doldu. Su taşkını nedeniyle küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Sağanak Ağlasun ilçesinde de etkisini gösterdi. Şiddetli yağışta, evlerin ve iş yerlerinin alt katlarını su basarken, ekili ve dikili araziler de büyük ölçüde zarar gördü. Ağlasun Belediyesi ekipleri su baskınlarına personel ve iş makineleriyle müdahale etti. Yağış, bölgede maddi hasara neden oldu.

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