Burdur'da Özlem Şımarık, eski eşi tarafından katledilmişti! Davanın duruşmasında 'kanı bozuk' gerginliği

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Çavdır ilçesinde 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan Tarık Yılmaz, 8 Şubat 2024 günü sabah saatlerinde, bir yıl önce boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı Antalya yolu üzerindeki apart daireye geldi. Tarık Yılmaz, çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş edip, Şımarık'ı yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Özlem Şımarık, kurtarılamadı. Kaçarken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp, Gölhisar Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Yılmaz ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Adem Sağır, Gökay S., Meryem S., Kazım Ö., Şaban Aksoy, Erdal Açıkgöz, Mehmet Çelik ve Mustafa S. tutuklandı. Mustafa S. ve Kazım Ö. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tarık Yılmaz hakkında 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme', diğer 8 sanık hakkında ise 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme', 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya Tarık Yılmaz ile 2'si tutuksuz 7 sanık katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar Meryem S., Erdal Açıkgöz, Mehmet Çelik ve Şaban Aksoy suçsuz olduklarını belirterek, tahliye talep etti. Tutuksuz sanıklar Mustafa S. ile Kazım Ö. de adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

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DURUŞMADA GERGİN ANLAR

Tutuklu sanık Gökay S., "2 çocuğunun annesini öldüren kanı bozuk birinin iftirasıyla tutukluyum. 10 aydır ömrüm alınıyor. Bu olayın neresindeyim? Delil yetersizliğinden değil, suçsuzluğumu ispat ederek beraat etmek istiyorum" dedi. Bu sözleri üzerine Gökay S. ile tutuklu sanık Tarık Yılmaz arasında gerginlik yaşandı. Araya giren jandarma ekipleri gerginliği önledi.

Tutuklu sanık Adem Sağır da "Tarık beni azmettirici olarak gösterdi. Tarık cezaevinden bana mektup gönderdi. 'Ben olması gerekeni yaptım, yıllardır çektiğim yeter' diyordu mektupta. Benim mekanım kapandı. O duvarda yazan adalet yerini bulacak” diye konuştu.

Cinayeti işleyen Tarık Yılmaz ise mahkeme başkanının "Söyleyecek bir şeyin var mı?" sorusuna "Yoktur" karşılığını verdi. Mahkeme heyeti, Meryem S. ve Gökay S.'ın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği gönüllü avukatı Yağmur Burçin Sayın, "Özlem ve onun gibi bütün kadınlar için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu dosyanın da takipçisi olacağız. En ağırdan cezalandırılma talebimiz var. Bu vahşice cinayetlere 'dur' demek için tüm çabamızla çalışıyoruz" dedi.