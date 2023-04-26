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Burdur'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Burdur#Trafik Kazası#KAZA
Burdurda otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 10:13

Burdur'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada Bayram Sipahi (70) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Burdur- Fethiye kara yolu El Sanatları Merkezi Kavşağı’nda dün akşam saatlerinde, Hüseyin K. (66) yönetimindeki minibüs ile Bayram Sipahi yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Sipahi ile minibüsteki yolculardan Zeliha Ç. (23) ve Sultan D. (23) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Bayram Sipahi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sipahi'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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#Burdur#Trafik Kazası#KAZA

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