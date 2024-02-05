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Burdur’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

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#Trafik Kazası#Burdur#Kaza
Burdur’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 07:35

Burdur’un Karamanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza Burdur’un Karamanlı ilçesi Kılçan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tefenni’den Karamanlı ilçesine giden İsmail Çolak idaresindeki 15 KF 016 plakalı suv tipi araç, Kılçan Köyü Kavşağı'na geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole devrildi. Kaza anında otomobilde bulunan 3 kişi araçtan savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yolculardan Mustafa Akalın’ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Çolak (20) kaldırıldığı Tefenni Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaralanan bir diğer yolcu Bedirhan Yıldız (23) ise önce Karamanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Burdur Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altında alındı.

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Burdur’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Araçtakilerin Karamanlı ilçesinde düzenlenen asker eğlencesi sonunda, Tefenni ilçesinde yemek yedikten sonra Karamanlı’ya dönüş sırasında kaza yaptıkları öğrenildi.

Yaralı Bedirhan Yıldız’ın, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Burdur’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

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#Trafik Kazası#Burdur#Kaza

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