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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Burdur'da otomobil jandarma ekip aracıyla çarpıştı

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Burdur'da otomobil jandarma ekip aracıyla çarpıştı
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BURDUR'un Gölhisar ilçesinde yola kontrolsüz çıkan sürücünün kullandığı otomobille jandarma devriye aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü jandarma personeli 4 kişi yaralandı.

Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 79 yaşındaki Mehmet U.'nun kullandığı 20 YAA 992 plakalı otomobil, Gölhisar- Acıpayam yoluna kontrolsüz bir şekilde çıkınca devriye görevindeki jandarma ekip otosu ile çarpıştı. Jandarma aracının takla attığı kazada 3 jandarma personeliyle otomobil sürücüsü Mehmet U. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

 

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