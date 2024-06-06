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Burdur'da otlukta çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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#Burdur#Yangın#Kalp Krizi
Burdurda otlukta çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 10:14

Burdur'da evinin karşısındaki otlukta çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren Ali Yıldıran (59), hayatını kaybetti.

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Burdur'da merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Nuri Ortaç Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, köy hizmetlerinden emekli Ali Yıldıran, ana cadde altındaki otlukta kendi diktiği ağaçları suladığı sırada yangın çıktı.

Alevlere müdahale eden Yıldıran, bir anda yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldıran'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldıran kurtarılamadı. Otluktaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yıldıran'ın cenazesinin Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde defnedileceği öğrenildi.

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#Burdur#Yangın#Kalp Krizi

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