Burdur'da orman yangını

Bucak'a bağlı Dudalan Köyü'ndeki kızılçam ormanında saat 14.00 sularında yangın başladı. Yangına Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, arazöz ve itfaiye ile birlikte 3 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları halen sürdürülüyor.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangında şu ana kadar 5 dekar kızılçam ormanı yandı.