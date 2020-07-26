Halim AKCA/BUCAK (Burdur) (DHA)
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Burdur'da orman yangını
Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Bucak'a bağlı Dudalan Köyü'ndeki kızılçam ormanında saat 14.00 sularında yangın başladı. Yangına Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, arazöz ve itfaiye ile birlikte 3 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları halen sürdürülüyor.
Çıkış nedeni bilinmeyen yangında şu ana kadar 5 dekar kızılçam ormanı yandı.
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