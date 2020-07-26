Burdur’da orman yangını 4 saatte kısmen kontrol altına alındı

Bucak'a bağlı Dudalan Köyü'ndeki kızılçam ormanında saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbarın üzerine yangın bölgesine Isparta ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 4 saatlik bir çalışmayla kısmen kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

"FACİADAN KURTULDUK"

Bölge sakinlerinden Muhammet Zorlu, “Yangın var diye komşular haber verdi. Biz de hemen müdahale ettik. Neden çıktığını bilmiyoruz. Arazözler ve 3 helikopter müdahale etti. Allah razı olsun büyük bir faciadan kurtulduk” dedi.