MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBurdur’da orman yangını 4 saatte kısmen kontrol altına alındı
GeriGündem Burdur’da orman yangını 4 saatte kısmen kontrol altına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Burdur’da orman yangını 4 saatte kısmen kontrol altına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burdur’da orman yangını 4 saatte kısmen kontrol altına alındı
Abone Olgoogle-news

Burdur'un Bucak ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz müdahalede bulundu. Çevrede yaşayanlar orman yetkililerine teşekkür ederek, “Çok büyük bir faciadan kurtulduk” dedi.

Bucak'a bağlı Dudalan Köyü'ndeki kızılçam ormanında saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbarın üzerine yangın bölgesine Isparta ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 4 saatlik bir çalışmayla kısmen kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

"FACİADAN KURTULDUK"

Bölge sakinlerinden Muhammet Zorlu, “Yangın var diye komşular haber verdi. Biz de hemen müdahale ettik. Neden çıktığını bilmiyoruz. Arazözler ve 3 helikopter müdahale etti. Allah razı olsun büyük bir faciadan kurtulduk” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle