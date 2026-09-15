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Burdur'da minibüsler çarpıştı: 10 tarım işçisi yaralandı

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#Burdur#Trafik Kazası#Tarım İşçileri
Burdurda minibüsler çarpıştı: 10 tarım işçisi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 09:01

Burdur'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kavşakta başka bir minibüsle çarpıştığı kazada 10 işçi yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Antalya kavşağında meydana geldi. Isparta'dan Burdur'a giden tarım işçilerinin bulunduğu Adem A. yönetimindeki 32 ADT 010 plakalı minibüs ile Hüseyin A. yönetimindeki 15 AC 563 plakalı minibüs çarpıştı. Sürücülerin yara almadığı kazada 32 ADT 010 plakalı minibüste bulunan 2’si Afganistan uyruklu 10 tarım işçisi kadın yaralandı.

Burdurda minibüsler çarpıştı: 10 tarım işçisi yaralandı

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Burdur#Trafik Kazası#Tarım İşçileri

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