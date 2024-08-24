Burdur'da midibüs yan yola düştü: 11 yaralı

Haberin Devamı

Kaza saat 11.00 sıralarında Burdur Otogarı girişindeki yan yolda meydana geldi. Isparta'dan Burdur'a yolcu taşıyan Mustafa S., yönetimindeki 15 SA 379 plakalı yolcu midibüsün iddiaya göre freni boşaldı. Otogar girişindeki yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, 2 metre yükseklikteki istinat duvarından yan yola düştü. İçinde 18 yolcunun bulunduğu midibüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücü ile 10 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza otogarın güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde, otobüsün istinat duvarından yan yola düşüp direğe çarptığı görüldü.