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Burdur'da midibüs üst yoldan otogar içine düştü: 15 kişi yaralandı.

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#Burdur#Midibüs#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 12:39

Burdur otogarına girmek üzere Isparta-Burdur karayolundan otogara dönen midibüs, virajda freni tutmayınca üst yoldan otogar içerisine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 10.50 sıralarında Burdur Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. 18 yolcusu ile Isparta'dan Burdur'a gelen Burdur Egemen Turizme ait midibüs iddiaya göre, otogara girmek için döndüğü esnada virajda freni tutmayınca üst yoldan otogar içerisine düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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#Burdur#Midibüs#Trafik Kazası

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