HABERLERGündem Haberleri

Burdur'da marketin camını kırıp içeri girdi; Yedi, içti ve gitti

Güncelleme Tarihi:

#Burdur#Market#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 10:52

Burdur'da bir marketin camını kırıp içeri giren kişi, içki içip cips ve dondurma yedikten sonra kayıplara karıştı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, marketin camını taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Marketin iç tarafındaki bölümün kapısını zorlayan ancak açamayan şüpheli, dolaptaki içkilerden içti, cips ve dondurma yedi.

Yaklaşık 1 saat içeride kalan şüpheli daha sonra marketten ayrıldı. Saat 06.30 sıralarında markete gelen iş yeri sahibi, durumu fark edip polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. 

